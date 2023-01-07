Trabzonspor'da seri zamanı!

Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında Giresunspor'u 3-0'la geçti. Bordo-mavililerde Abdullah Avcı, bu galibiyetin ardından oyuncularına "Hedefimiz zirve ve zirveye giden yol da seri galibiyetlerden geçer. Geçen sezon üst üste çok maç kazandık. Giresun bunun başlangıcı olmalı" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 07.01.2023- 06:40