Trabzonspor'da seri zamanı!
Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında Giresunspor'u 3-0'la geçti. Bordo-mavililerde Abdullah Avcı, bu galibiyetin ardından oyuncularına "Hedefimiz zirve ve zirveye giden yol da seri galibiyetlerden geçer. Geçen sezon üst üste çok maç kazandık. Giresun bunun başlangıcı olmalı" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 07.01.2023- 06:40
BU BAŞLANGIÇ OLMALI
Deneyimli teknik adam, "Zirve ile aramızdaki puan farkını korumalıydık. Karagümrük yenilgisiyle kaybettiğimiz avantajı yeniden elde edebiliriz. Önümüzde bunun için önemli fırsatlar var. Pazartesi günü Alanyaspor ile karşılaşacağız. Giresunspor'u artık unutup bu maçı düşüneceğiz. Hedefimiz zirve ve zirveye giden yol da seri galibiyetlerden geçer. Geçen sezon üst üste çok maç kazandık. Giresun bunun başlangıcı olmalı" ifadelerini kullandığı öğrenildi.