Tamam oyuncu kalitesi ve futbol karakterine göre bu işler yapılır kabul ediyorum. Ama işte seyirci devamlı tempo ister hele Trabzonspor seyircisi... Bu olmayınca seyirci de maça gelmiyor. Maça ne kadar çok seyirci gelirse futbolcuyu o kadar kamçılar ve onu rakip takımın üstüne iter.