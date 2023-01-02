TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'a 19'luk yetenek! John-Kymani Gordon...

Kış transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'dan sürpriz bir atak geldi. Hücum bölgesine takviye yapmak isteyen bordo mavililer, Abdullah Avcı'nın da onay verdiği John-Kymani Gordon için harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 02.01.2023- 16:52