Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'a 19'luk yetenek! John-Kymani Gordon...
Kış transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'dan sürpriz bir atak geldi. Hücum bölgesine takviye yapmak isteyen bordo mavililer, Abdullah Avcı'nın da onay verdiği John-Kymani Gordon için harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Geçtiğimiz hafta konuk olduğu Fatih Karagümrük'e karşı 4-1'lik skorla mağlup oldu.
Fırtına'ya bir şokta Edin Visca'dan geldi.