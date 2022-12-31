Tarihi şampiyonluk sezonunda ilk 15 haftada 39 puan toplayıp en yakın rakibine bu dönemde 12 puan fark atan ve zirvede tek başına ilerleyen Trabzonspor, bu sezon ise 15 maçta 26 puan toplayıp zirvenin 7 puan gerisinde kaldı.
TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'da değişim zamanı! Avcı'dan öze dönüş...
Trabzonspor'da Fatih Karagümrük mağlubiyetinin ardından değişim rüzgarları esiyor. Bordo-mavililerde özellikle Bartra ve Visca'nın yokluğunda mecburi değişimler olacak. Abdullah Avcı'nın sistem üzerinde de sürpriz değişiklikler yapması bekleniyor. İşte detaylar... | TS SPOR HABERLERİ
Tarihi şampiyonluk sezonunda ilk 15 haftada 39 puan toplayıp en yakın rakibine bu dönemde 12 puan fark atan ve zirvede tek başına ilerleyen Trabzonspor, bu sezon ise 15 maçta 26 puan toplayıp zirvenin 7 puan gerisinde kaldı.
AVCI İLE İLK...
Karadeniz ekibi Abdullah Avcı döneminde ilk kez üst üste maç kazanamadığı bir sezon yaşıyor.
Trabzonspor'un Karagümrük karşısında aldığı farklı yenilgi, takımda birçok planının değişmesine neden olacak.