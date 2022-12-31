Tarihi şampiyonluk sezonunda ilk 15 haftada 39 puan toplayıp en yakın rakibine bu dönemde 12 puan fark atan ve zirvede tek başına ilerleyen Trabzonspor, bu sezon ise 15 maçta 26 puan toplayıp zirvenin 7 puan gerisinde kaldı.





