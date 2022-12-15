DENSWIL: 161 MİLYON 950 BİN TL

Fırtına, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Denswil ile 3+1 yıllık anlaşma yaptı. Futbolcuya; 2022-23'te 1 milyon 250 bin euro ve 900 bin euro imza ücreti, 2023- 24'te 1 milyon 250 bin euro ve 950 bin euro imza ücreti, 2024-25'te 1 milyon 250 bin euro garanti ücret ve 950 bin euro imza ücreti ödenecektir. Opsiyon yılında yıllık ücret aynı kalıyor, imza parası ise 400 bin euro. Savunmada geçtiğimiz sezon önemli işler yapan Denswil de bu sezon düşüşe geçti. Ligde 10 maçta görev alan 29 yaşındaki oyuncu, 4 müsabakaya 11'de başladı ve iki maçın 90 dakikasını bitirebildi.