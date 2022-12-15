Bu sezon ilk 13 hafta itibarıyla inişli-çıkışlı bir grafik çizen son şampiyon Trabzonspor, Dünya Kupası arasını büyük bir fırsat olarak görüyor.
Trabzonspor'da o isimlerin maliyeti el yakıyor! Devre arasında kaderleri netleşecek
Trabzonspor haberi: Bordo-mavili ekipte teknik patron Abdullah Avcı oyuncuları için, "3-4 aydır devreye girmeyen, bireysel performansı artmayan futbolcular var." ifadelerini kullanmıştı. Tecrübeli çalıştırıcının kastettiği isimlerin Denswil, Bardhi, Djaniny, Doğucan Haspolat, Yusuf Yazıcı ve Yusuf Erdoğan olduğu ifade edildi. Maliyetleri el yakan bu oyuncular için devre arasında karar verilecek. İşte detaylar...
Özellikle teknik direktör Abdullah Avcı, "Bizi kasımdan sonra görün" diyerek bu araya sık sık vurgu yapıyordu.
Deneyimli hoca, takımını önce Trabzon'da, ardından da Antalya'da kampa soktu. Bu periyotta da 3 hazırlık maçı oynandı. Bu periyotta Hull City (1-1), Crystal Palace (2-2) ve Kasımpaşa ile (1-1) berabere kalındı. Avcı, Kasımpaşa maçı sonrası isyan etmişti. Bazı oyuncuların performansından duyduğu rahatsızlığı ilk kez basınla paylaşan 59 yaşındaki çalıştırıcı, "3-4 aydır devreye girmeyen, bireysel performansı artmayan futbolcular var" demişti.