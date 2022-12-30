Trabzonspor'da Fenerbahçe zaferinin ardından gelen Fatih Karagümrük yenilgisi keyifleri kaçırdı...
TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına rekorla yıkıldı! İşte o istatistik
Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Bordo-mavili ekip mücadeleyi 4-1 kaybetti. Karşılaşmayı farklı kaybeden Fırtına, bir istatistikte sezonun rekorunu kırdı. İşte haberin detayları... | Trabzonspor haberleri
Olimpiyat Stadı'ndaki mücadelede ortaya çıkan istatistikler ise dikkat çekti.
Fotomaç'ın derlediği habere göre bordo-mavililer maçı yüzde 68'e 32 topa sahip olma istatistiği ile tamamlarken, attığı 740 pasın 635'inde isabet sağladı.