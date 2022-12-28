Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Trabzonspor'u konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Serkan Ok ve Samet Çiçek yapacak. Maçın 4. hakemi Emre Kargın olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Mete Kalkavan oturacak. Kalkavan'a AVAR'da Koray Gençerler eşlik edecek.
Karagümrük - Trabzonspor maçının VAR hakemi Mete Kalkavan oldu
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Mücadelenin VAR hakemi Mete Kalkavan açıklandı.
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 28.12.2022- 13:18
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