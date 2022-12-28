Fatih Karagümrük Trabzonspor CANLI MAÇ İZLE 📺 | TS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Abdullah Avcı yönetiminde çıkış yakalayan ve son olarak Fenerbahçe'yi yenen Trabzonspor, Karagümrük deplasmanından da 3 puan almak ve zirve takibini sürdürmek istiyor. Bordo mavili ekipte Dorukhan Toköz, Bruno Peres, Serkan Asan ve Stefano Denswil maçta süre alamayacak. Kritik müsabakayı Ümit Öztürk yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 28.12.2022- 17:59