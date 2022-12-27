Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe'yi konuk etti.
TRABZONSPOR HABERİ: Edin Visca geri döndü Trezeguet coştu!
Trabzonspor haberi: Bordo-mavili ekipte bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Edin Visca, Fenerbahçe derbisiyle beraber formasına kavuştu. Boşnak yıldız, takım arkadaşı Trezeguet'in de performansının yükselmesinde önemli bir pay sahibi oldu. İşte ayrıntılar... (TS spor haberi)
Bordo-mavililer mücadeleyi Maxi Gomez ve Trezeguet'in golleriyle 2-0 kazandı.
Fırtına, maç boyunca etkili bir futbol oynayarak rakibine isabetli şut izni bile vermedi.