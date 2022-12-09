Trabzonspor'da gözler Bruno Peres'in üzerinde… Ocak ayında lisans çıkarılacak ve kadroya dahil edilecek. Abdullah Avcı onu 11'in direkt oyuncusu olarak düşünüyor.



Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre bu dönüşüm sonrasında Jens Stryger Larsen ise dışarıda kalıyor. Sezon başında Peres'in uzun süreli sakatlığı yüzünden transfer edilen Danimarkalı sağ bekin Ocak ayında takımdan ayrılması bekleniyor. Ülkesinden bazı takımların gündeminde olan Larsen için Trabzonspor'un ilk hedefi Cornelius gibi bonservis bedeli elde etmekti.

Ancak Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaratan Larsen eğer bir teklif getirirse sezon başında geldiği gibi bedelsiz gitme hakkı tanınanacak.