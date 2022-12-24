Süper Lig'in 15. haftasında evinde ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-0 ile geçen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, yeni istatistiklere imza attı.
İç sahada görev yaptığı son 32 Süper Lig maçını (20 galibiyet / 12 beraberlik) kaybetmeyen Abdullah Avcı, teknik direktörlük kariyerinin en uzun serisini yakaladı.
İŞTE AVCI'NIN DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLERİ:
İç sahada tüm kulvarlarda yenilmezlik serisi: 34 maç
İç sahada ligde yenilmezlik serisi: 32 maç
İç sahada İstanbul takımlarına karşı yenilmezlik serisi: 10 maç