Trabzonspor'da gözler Fenerbahçe maçına çevrildi...
Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe derbisi planı belli oldu!
Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, derbi mücadelesinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Bordo-mavililer, bu maçı kazanarak zirve yarışında söz sahibi olmak istiyor. Karadeniz Fırtınası'nda kritik maç öncesi Abdullah Avcı'nın planı belli oldu. İşte ayrıntılar...
Teknik direktör Abdullah Avcı, ezeli rakiplerini en ince ayrıntısına kadar analiz ederken, galibiyet planını hazırladı...
"Rakibimiz ligin lideri.