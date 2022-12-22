Fenerbahçe derbisine hazırlanan Fırtına'da transfer çalışmaları devam ediyor.
TRABZONSPOR HABERLERİ | Steaua Bükreş bonservisi belirledi! İşte Fırtına'nın Adrian Sut kararı!
Orta sahaya takviye yapmak isteyen Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın isteği ile Rumen Adrian Sut'u kadrosuna katmak için uzun zamandır çalışmalarını sürdürüyordu. Steaua Bükreş, 23 yaşındaki oyuncunun bonservis bedelini belirledi. Bu gelişmeden sonra Fırtına kararını aldı. İşte haberin detayları... | Trabzonspor haberleri
Ocak ayı transfer harekatını Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda yapan Trabzonspor orta saha hattını güçlendirmek istiyor.
Abdullah Avcı 3 kulvarda mücadele verecek olan bordo mavili yönetime rotasyonlu kadroyu işaret etti.