Bu yönleri daha iyi ortaya çıkarabilmek için ekibiyle uzun süredir çalışmalar yapan teknik ekibin yaptırdığı swot analizinin detayları da büyük oranda belli oldu. Takımın güçlü ve zayıf yönlerinin belirlendiği ve rakiplere göre oluşan hataların tespit edildiği swot analizine göre değişmesi gereken en önemli maddeler şu şekilde:





