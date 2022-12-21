Süper Lig'de Dünya Kupası arasının ardından heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 15. haftasında Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşanacak. Dev karşılaşma öncesinde maçın hakemi de belli oldu. Trabzonspor - Fenerbahçe maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'de Dünya Kupası arasının ardından heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 15. haftasında Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşanacak. Dev karşılaşma öncesinde maçın hakemi de belli oldu. Trabzonspor - Fenerbahçe maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Öte yandan haftanın diğer karşılaşmalarını yönetecek hakemler ise şu şekilde;

Gaziantep FK-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

Galatasaray-İstanbulspor: Abdulkadir Bitigen

Antalyaspor-Ankaragücü: Ali Şansalan

Ümraniyespor-Başakşehir: Arda Kardeşler

Hatayspor-Giresunspor: Mete Kalkavan

Kasımpaşa-Sivasspor: Sarper Barış Saka

Adana Demirspor-Karagümrük: Erkan Özdamar

Konyaspor-Alanyaspor: Bahattin Şimşek