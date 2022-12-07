Dünya Kupası için verilen arada antrenmanlarına devam eden Trabzonspor, İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Crystal Palace ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Trabzonspor - Crystal Palace mücadelesini haberimizden canlı izleyebilirsiniz.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Gbamin, Hugo, Arif, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Trezeguet, Umut
Crystal Palace: Butland, Ward, Guehi, Tomkins, Clyne, Olise, Doucoure, Schlupp, Ebiowei, Edouard, Zaha
TRABZONSPOR - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Trabzonspor - Crystal Palace maçı 7 Aralık Çarşamba saat 19:00'da A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanıyor.
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