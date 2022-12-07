Trabzonspor - Crystal Palace | CANLI İZLE (Trabzonspor - Crystal Palace maç izle) A Spor canlı izle

Dünya Kupası için verilen arada antrenmanlarına devam eden Trabzonspor, İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Crystal Palace ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Trabzonspor - Crystal Palace mücadelesini haberimizden canlı izleyebilirsiniz.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 07.12.2022- 20:10