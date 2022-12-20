Dünya Kupası'nda ABD Milli Takımı'nın formasını giydikten sonra transferde gözde isimler arasına giren Haji Wright ile ilgili olarak Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin'den flaş bir açıklama geldi.
TRANSFER HABERLERİ - Antalyaspor'dan Haji Wright açıklaması! Trabzonspor...
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Süper Lig'de Antalyaspor formasıyla sergilediği performansın ardından Dünya Kupası'nda ABD formasıyla da dikkat çeken Haji Wright için Antalyaspor başkanı Aziz Çetin'den açıklama geldi. Çetin, Haji Wright ve Trabzonspor'a dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. | TS SPOR HABERLERİ
Yerel gazete Toros'a açıklamalarda bulunan Çetin, geçtiğimiz sezonun devre arasında Nuri Şahin'in liderliğini yaptığı teknik heyetin raporuyla Haji Wright'ın gönderilmek istendiğini, ancak buna kendisinin engel olduğunu açıkladı.
"GEÇEN SEZON GÖNDERİLMESİ DÜŞÜNÜLDÜ
Geçen sezonun ilk yarısında 4 gol atan ve ikinci devrede bu sayıyı 14'e çıkaran Haji Wright ile ilgili o dönem yaşananları anlatan Çetin, "Devre arasında Haji Wright'ın gönderilmesi bile düşünüldü.