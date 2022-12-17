Son şampiyon Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın Kasımpaşa ile oynanan ve 1-1 sona eren hazırlık maçı sonrasında yaptığı açıklamalar oyuncularda büyük bir etki yaptı.
Trabzonspor'da Abdullah Avcı fırtınası! Oyuncular kendine geldi
Trabzonspor'da Kasımpaşa maçı sonrası sert ifadeler kullanan Abdullah Avcı, idmanlarda da aynı ciddiyetini korumaya devam ediyor. Başarılı çalıştırıcının bazı futbolculara yönelik uyarıları işe yaradı. 59 yaşındaki hocanın sözleri, birçok ismin çalışma hırsını daha da artırdı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Bireysel performansını artırmayan futbolcuları artık beklemeyeceğini net bir şekilde ifade eden deneyimli hoca, antrenmanlarda da bu sözlerini yerine getiriyor.
Fotomaç'ın haberine göre, 2.5 günlük iznin ardından takımın başında çıktığı ilk çalışmada kısa bir toplantı yapan Abdullah Avcı'nın forma savaşında mücadele edenin ön plana çıkacağını ve şu an için rekabetin yeniden başladığını vurguladığı öğrenildi.