HEDEF HEP ZiRVE

Kasımpaşa ile oynanan son hazırlık maçının ardından "3-4 aydır performansı artmayanlar var. Artık kimseyi beklemeyeceğim" diyerek bazı yıldızlara rest çeken Avcı, takımla yaptığı toplantıda net konuştu. Tecrübeli taktisyen, "İdmanlarda yüzde 100'ünü veren, enerjisini hep yüksek tutan, takım için savaşan formayı giyecek. İlk 11'de kimsenin yeri garanti değil. İyi olan oynayacak. Trabzonspor'un hedefi daima zirvedir. Bunun için savaşacağız" ifadelerini kullandı.