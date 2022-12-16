Polonya ekibi Warta Poznan'da kiralık olarak forma giyen Trabzonspor'un oyuncusu Enis Destan, sezon sonunda döneceği bordo-mavili ekiple yeniden şampiyonluk yaşamak istediğini bildirdi.
Enis Destan'dan Trabzonspor ve transfer açıklaması!
Trabzonspor'un Polonya'ya kiraladığı Enis Destan'dan TRabzonspor ve transfer sürecine dair özel açıklama geldi. İşte Enis'in o sözleri... | TS SPOR HABERLERİ
Enis Destan, yaptığı açıklamada, Polonya'da adaptasyon sürecinin ardından ülkeye alıştığını söyledi.
İlk devrenin bitimine kadar yavaş yavaş süre almaya da başladığını aktaran 20 yaşındaki oyuncu, "İkinci devrede tamamen oynayacağım bir sezon olmasını istiyorum. Onun için de çok çalışıyorum." dedi.