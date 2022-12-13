Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Görüşmeler başladı! Larsen ile ayrılık kapıda
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da ayrılık kapıda. Bordo mavili ekipte kadroda düşünülmeyen Jens Stryger Larsen için önemli bir iddia ortaya atıldı. 2 kulübün transfer için görüşmelere başladığını duyurdu. İşte detaylar...
Bordo mavililer, bir yandan gelecek oyuncular için planlarını yaparken, diğer yandan da gidecek isimleri belirlemeye çalışıyor.
Bu bağlamda Fırtına'da, gönderilecek isimlerden biri de, yeni gelen transferlerden biri olan Jens Stryger Larsen'in olması bekleniyor.