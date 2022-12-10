Antalya kampını tamamlayan Trabzonspor, Kocaeli'de Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Trabzonspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor - Kasımpaşa maçını canlı izlemek için tıklayın...

Dünya Kupası arasında heyecan devam ediyor. Trabzonspor ile Kasımpaşa, Kocaeli'de kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Kasımpaşa maçı 10 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.