Trabzonspor'un geçtiğimiz yaz büyük uğraş vermesine rağmen transferini gerçekleştiremediği Artem Dovbyk, Dnipro'nun sözleşme uzatma teklifini geri çevirdi...
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'nın gündemindeki Dovbyk'ten kulübüne mesaj! "Gidiyorum"
Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, ara transferde önemli hamleler yapacak. Bordo mavili kulübün transfer listesinin ilk sırasında ise Artem Dovbyk var. Ukraynalı oyuncu cephesinde ise önemli bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...
Ukrayna basınına konuşan golcü oyuncu, "Her transfer döneminde ayrılmak için izin istemek istemiyorum.
Bu yüzden yeni kontrata imza atmamaya karar verdim.