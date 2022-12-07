Dünya Kupası için verilen arada idmanlarını sürdüren Trabzonspor hazırlık maçında Crystal Palace ile karşılaşıyor. Mücadele öncesi bordo-mavili ekibin ilk 11'i belli oldu.

Dünya Kupası için verilen arada idmanlarını sürdüren Trabzonspor hazırlık maçında Crystal Palace ile karşılaşıyor. Mücadele öncesi bordo-mavili ekibin ilk 11'i belli oldu. Peki Trabzonspor - Crystal Palace, maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Crystal Palace maçı 7 Aralık Çarşamba saat 19:00'da A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Gbamin, Hugo, Arif, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Trezeguet, Umut

Crystal Palace: Butland, Ward, Guehi, Tomkins, Clyne, Olise, Doucoure, Schlupp, Ebiowei, Edouard, Zaha