Trabzonspor, Antalya kampının 2. maçında İngiltere Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, kazanarak Fenerbahçe maçı öncesi moral depolamak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Trabzonspor - Crystal Palace maçı saat kaçta? TS maçı hangi kanalda?

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Trabzonspor - Crystal Palace maçı - CANLI İZLE

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Dünya Kupası arasında hazırlık maçında Crystal Palace ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Crystal Palace maçı 7 Aralık Çarşamba saat 19:00'da A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.