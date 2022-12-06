Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo mavililerin Antalya kampında açıklamalarda bulundu. Başarılı hoca, transferden sakatlıklara, oyun sisteminden Fenerbahçe maçına kadar birçok konuda flaş ifadeler kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo mavililerin Antalya kampında açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Oyunculardan daha fazla nasıl verim alırız bunu düşünüyoruz. Oynadığımız hazırlık maçları bize olumlu izlenim veriyor. Şu an itibariyle doğru cevaplar alıyoruz. En büyük hedeflerimizden biri bireysel performansları arttırmak."

"Bruno Peres ve Edin Visca şampiyon olan takımın değerli iki oyuncusuydu. Arkalı önlü oynayan hem teknik hem de oyun akıllarıyla bize çok katkı sağladılar. Onları yavaş yavaş fiziksel olarak hazırlayıp sahaya süreceğiz. Visca'dan daha erken faydalanacağız."

"Bizim topa sahip olmakla ilgili bir problemimiz yoktu. Rakip arkası ve iç koridor koşularını az yapıyorduk. Bunların üzerine çalışıyoruz. İkinci yarının büyük bölümünde bunu uygulamaya çalışacağız."

"Bu sezon daha zor olacak. Her sezon geçen seneki gibi olmuyor. Yakın tarihte şampiyon olan takımların bir sonraki yıllarına baktığınızda bizim durumumuz daha iyi. Eksiklerimiz var ama daha iyi olacağız."

"Şehir geçen sene harika ve uzak ara bir şampiyonluk yaşadı. Bu sene Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray çok ciddi kadrolar kurdular. Başakşehir de her zaman bu yarışta bulunmaya devam edecek. Burada bizim en önemli transferimiz her zamanki gibi taraftarımız."

"Geçen sene 7 maçı geriden gelip kazanmıştık. Taraftarımızdan bu desteklerini onlardan sonuna kadar bekliyorum. Biz hep yarışın içinde olacağız. İçerideki Fenerbahçe maçıyla çıkış yakalarsak daha yüksek bir motivasyona ulaşacağız."

"Dünya Kupası arası bize fayda sağladı diye düşünüyorum. Fenerbahçe de biz de 22 maç oynadık ama biz her seferinde Trabzon'a uçuyoruz. Adaptasyon süreci geçirdik, bundan sonra daha iyi olacağımızı düşünüyorum."



" Fenerbahçe maçında kazanan takım tabiki moral kazanacak ancak ligin daha 3'te 1'i oynandı. Kırılma yaşanacak bir dönem değil, yarış daima devam edecek."

"Geçmişimizle yaşamayacağız. Dönüp orada kalamayız. Başardık, yine başarabiliriz. Sancılı geçişlerde bunlar olacak. Burayı diğer şampiyon olmuş takımlara göre daha iyi geçtiğimizi düşünüyorum."

"Kulübün ekonomisi müsaade etmediği sürece transfere girmeyeceğiz. Oyunculara teklif gelirse, fırsat transferi çıkarsa olur. Olmazsa da 'ille de olsun' diye bir durumumuz yok. Çalışmalarımız sürüyor."