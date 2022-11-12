Matematik diyor ki, Ankaragücü'nün şansı 19'da 4, eğer 15'inci olursa ligde kalacak. Trabzonspor'un şansı ise 19'da 1.. Yani işi çok daha zor. Trabzonspor'da iki önemli eksik var, Bakasetas ve Trezeguet.. İyi tamam da, Trabzonspor şampiyonluğu istiyorsa daha bir farklı bir futbol oynaması gerekir. Daha doğrusu 'Ben buradayım' demesi gerekiyor. Ama öyle bir havası yok.