Yusuf, ilk yarının uzatma anlarında 2'ye bir pozisyon yakaladı. Önü bomboş kaleye gidip vurmak yerine Maxi Gomez'e o kadar kötü bir pas attı ki... Yusuf kardeşim, sendeki bu düşüşe kimse anlam veremiyor! Yetenek, fizik, futbol zekası, kısacası her şeye sahipsin ama kötü oynuyorsun. Futboluna odaklanırsan, eskisinden daha büyük yıldız olursun! Maxi Gomez, ileride çok yalnız kalıyor, pas alamıyor, topla buluşamıyor. Trabzonspor sezon başından beri rakip ceza sahasında çoğalamıyor, çünkü takımın fizik kapasitesi yeterli değil. Öne çıkınca geriye dönüşlerde sıkıntı yaşıyor takım.