Trabzonspor Premier Lig ekibi Crystal Palace ile karşılaşacak!

Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasında çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, 2. hazırlık maçında Premier Lig ekibi Crystal Palace ile kozlarını paylaşacak.

Dünya Kupası arası hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren Trabzonspor, ikinci hazırlık maçında yarın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ile karşılaşacak.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün 11.00'de gerçekleştirilen antrenmanda dinamik ısınmanın ardından koordinasyon çalışması yapıldı. 5'e 2 ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise sonuçlandırma çalışması gerçekleştirildi.

Trabzonspor, Antalya'daki ikinci hazırlık maçında yarın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ile karşılaşacak. Müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınalanacak.