Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 13 maçta Gomez ve Umut Bozok'tan istediği verimi alamadı.
TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına Dovbyk için kontenjan açacak!
Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası için verilen araya kadar Süper Lig'in ilk 14 haftasında 23 puan toplayan Trabzonspor, golcülerinden istediği verimi alamadı. Bu doğrultuda Fırtına, santrfor bölgesine takviye yapacak. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, Dnipro forması giyen Artem Dovbyk'in takıma kazandırılmasını istedi. İşte haberin detayları... | Trabzonspor haberleri
Fırtına'da devre arasında ilk hedef, forvet hattındaki sorunu çözmek.
Karadeniz devi, bu bölgeye kesin ve kalıcı bir çözüm arayışında.