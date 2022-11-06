Trabzonspor Konyaspor maçı öncesi Abdullah Avcı:Üst üste ikinci şampiyonluk...

Trabzonspor Konyaspor'u Süper Lig'in 13. haftasında Akyazı'da konuk edecek. Mücadele öncesi Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Üst üste ikinci şampiyonluk bizim için çok değerli olacak. Bunun için yola çıktık. Trabzonspor her kulvarda yarışıyor. İkinci senelerinde dikkat edin, takımların çoğu kopmalar yaşıyor. Biz bu kopmaları hiç yaşamadık." dedi.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 06.11.2022- 19:37 Güncelleme Tarihi: 06.11.2022- 19:45