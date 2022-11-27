Trabzonspor'da Onur Bulut sesleri! Önerilen teklif...

Trabzonspor'dan ara transfer hedeflerinden Onur Bulut için ilk hamle geldi. Fotomaç'ın haberine göre; sağ bek için düşünülen 28 yaşındaki oyuncu için Kayserispor'a 5 milyon TL ve bir genç futbolcu önerildiği gelen haberler arasında... Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Onur Bulut'un kontratını uzatmaması halinde, Kayserispor'un satışa sıcak baktığı belirtildi. Oyuncunun menajeri Elyasa Süme de Onur'un büyük takımda oynamak istediğini, gelen tekliflere göre kulübüyle de görüşerek yollarını çizeceklerini dile getirdi.



14 MAÇ 2 GOL 2 ASİST



Onur Bulut bu sezon Kayserispor forması ile Süper Lig'de 14 maça çıkarken, 2 gol+2 asistlik perfomans ortaya koydu. Sağ bekin yanı sıra orta sahada da görev alabilen tecrübeli futbolcu, Çekya maçında ilk kez A Milli Takım formasını giymiş ve 90 dakika sahada kalmıştı... Almanya'da doğan Onur Bulut, altyapı eğitimini bu ülkede aldı. Bochum, Freiburg ve Eintracht Branschweig formaları giyen oyuncu, toplamda 117 maçta 7 gol+10 asistlik katkı sağladı.