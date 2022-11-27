Fırtına transferde yol haritasını çizdi!
Trabzonspor'da Onur Bulut sesleri! Önerilen teklif...
Erzurumspor - Bandırmaspor maçı hangi kanalda?
Son dakika 27 Kasım deprem oldu mu?
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
Fırtına transferde yol haritasını çizdi! Fırtına transferde yol haritasını çizdi! 14:01
G.Saray - F.Bahçe maçı saat kaçta? G.Saray - F.Bahçe maçı saat kaçta? 13:39
Beşiktaş - İstanbulspor maçı saat kaçta? Beşiktaş - İstanbulspor maçı saat kaçta? 13:19
Jesus'tan kalecilere özel görev! Jesus'tan kalecilere özel görev! 12:43
Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı saat kaçta? 12:32
Büyük yaprak dökümü! Sezon sonunda... Büyük yaprak dökümü! Sezon sonunda... 11:23
Daha Eski
F.Bahçe, G.Saray ve Trabzonspor istiyordu! Başkandan flaş transfer sözleri F.Bahçe, G.Saray ve Trabzonspor istiyordu! Başkandan flaş transfer sözleri 10:43
Flaş Nelsson sözleri! "25 milyon Euro'luk oyuncu değil" Flaş Nelsson sözleri! "25 milyon Euro'luk oyuncu değil" 09:22
G.Saray'dan Icardi harekatı! Erden Timur Paris'e gidiyor G.Saray'dan Icardi harekatı! Erden Timur Paris'e gidiyor 23:24
F.Bahçe'den Valencia kararı! F.Bahçe'den Valencia kararı! 22:57
Cimbom'un gözü Dünya Kupası'nda! Monaco'nun yıldızı... Cimbom'un gözü Dünya Kupası'nda! Monaco'nun yıldızı... 22:47
F.Bahçe'de Azmoun harekatı! F.Bahçe'de Azmoun harekatı! 22:47
SON DAKİKA