Adı Trabzonspor ile anılan Artem Dovbyk'in hocası Yevgen Krasnikov çok özel açıklamalarda bulundu. Krasnikov, "Dovbyk’ın sözleşmesi kulüp meselesi. O Dnipro'nun oyuncusu, bu konuda daha fazla yorum yapmayacağım. Oynuyor, gol atıyor. Bence tabii ki şu anda Ukrayna’nın 1 numaralı forveti." dedi. | TS SPOR HABERLERİ

Ukrayna kulübü Dinipro-1'in teknik direktörü Yevgen Krasnikov, adı yine Trabzonspor ile anılan Artem Dovbyk ile ilgili konuştu.



Son dönemde sözleşmesi ile gündeme gelen Artem Dovbyk ile ilgili Futboll Hub'un sorularını yanıtlayan Krasnikov, "Dovbyk'ın sözleşmesi kulüp meselesi. O Dnipro'nun oyuncusu, bu konuda daha fazla yorum yapmayacağım. Oynuyor, gol atıyor, bırakın Dinopro taraftarlarını ve tüm Ukrayna'yı memnun etsin" diye konuştu.

UKRAYNA'NIN 1 NUMARALI FORVETİ

Krasnikov, "Bence tabii ki şu anda Ukrayna'nın 1 numaralı forveti. Bu çıplak gözle de görülebilir. Tabiki böyle bir hücum oyuncusunu kaybetmek istemem. Tam tersine takımı güçlendirmek isterim" diye konuştu.



19 MAÇTA, 15 GOL, 4 ASİST

Artem Dovbyk ile ilgili Trabzonspor sezon başında Ukrayna kulübüne cazip teklifler yapmıştı. Ancak Dinopro oyuncu için daha fazla bonservis bedeli beklemiş ve bordo – mavililer de teklifi yükseltmemişti.

Dovbyk, şu anda Dnipro ile Ukrayna liginde 13 maçta 10 gol 2 asistlik performans ortaya koydu.



SÖZLEŞMESİ 2023'DE BİTİYOR

Oyuncunun yükselen performansı özellikle İtalyan kulüplerinin de dikkatini çektiği ifade ediliyor.

Dovbyk ile Trabzonspor'un yanı sıra özellikle İtalyan kulüplerinin de ilgilendiği kaydedilirken Dnipro ile 31 Aralık 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.