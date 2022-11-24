Trabzonspor'un eski futbolcusu Edgar Vitesse ile anlaşmaya vardı!
Trabzonspor'un eski futbolcusu Edgar sakatlık sürecinin ardından yei takımıyla anlaşmaya vardı. Portekizli futbolcu, Hollanda ekibi Vitesse ile anlaştı.
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 24.11.2022- 12:51
Fanatik'in haberine göre bonservisi elinde bulunan ve Süper Lig'den bazı takımların istediği Portekizli futbolcunun tercihi, Hollanda oldu.
Edgar, Vitesse ile anlaşmaya varırken, kısa zamanda resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Başarılı futbolcu, sakatlık yaşamadan önce geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Trabzonspor'da müthiş bir performans sergilemişti.