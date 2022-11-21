Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada izinde olan Trabzonspor hazırlıklarına yeniden başlayacak.

Bordo mavili takımın 10 Aralık'ta Kocaeli'nde Kasımpaşa ile hazırlık maçı yapacağı netleşti.

GENÇ FUTBOLCULARA ŞANS VERİLECEK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Trabzon'daki çalışmalarda altyapıdan genç futbolculara da şans vereceği öğrenildi.

Trabzonspor U19 takımı ile bu sezon 12 maçta 9 gol 6 asistlik performans sergileyen Süleyman Cebeci hafta boyunca A takım ile çalışmalarını sürdürecek. 19 yaşındaki Süleyman Cebeci, U19 Ligi'nde 49 karşılaşmada 49 gole doğrudan etki yaparak adından söz ettirmeyi başardı.

Bir hafta süreyle Trabzon'da hazırlıklarına devam edecek olan Trabzonspor, 29 Kasım Salı günü Antalya'ya giderek çalışmalarını Belek'te sürdürecek.

Süleyman Cebeci'nin Trabzon'daki çalışmalarda göstereceği performansa göre Antalya'da yapılacak olan kampa katılması bekleniyor.