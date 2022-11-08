TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da forvet sıkıntısı! Ocak ayında takviye var

TRABZONSPOR HABERLERİ: Süper Lig'de son olarak Konyaspor ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililerde golcü sorunu sürmeye devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı bu noktada Dünya Kupası arasında bu krizi çözmek için yoğun mesai harcayacak. Avcı aksi takdirde santrfor takviyesi planlıyor. (TS SPOR HABERLERİ)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 08.11.2022- 06:40