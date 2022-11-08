Trabzonspor'da yeni golcülerinin performansı vasatı aşamadı.
TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da forvet sıkıntısı! Ocak ayında takviye var
TRABZONSPOR HABERLERİ: Süper Lig'de son olarak Konyaspor ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililerde golcü sorunu sürmeye devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı bu noktada Dünya Kupası arasında bu krizi çözmek için yoğun mesai harcayacak. Avcı aksi takdirde santrfor takviyesi planlıyor. (TS SPOR HABERLERİ)
Trabzonspor'da yeni golcülerinin performansı vasatı aşamadı.
Bordo-mavililer geçtiğimiz sezon orta sahanın üretkenliği ile hücumda çok daha etkili bir kimlik ortaya koydu.
Karadeniz devi, bu dönem yenilenen hücum hattına rağmen gol yollarında kayıpları oynuyor.