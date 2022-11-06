Trabzonspor'un penaltısı VAR'a takıldı! İşte o pozisyon

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, evinde Konyaspor'u konuk etti. Mücadele karşılıklı gollerle 2-2 berabere kaldı. Bordo-mavili ekip 87. dakikada bir penaltı kazandı. Ancak bu karar VAR'dan döndü. Hakem Zorbay Küçük, Bartra'ya yapılan müdahale öncesi İspanyol futbolcunun topu elle kontrol ettiğine hükmetti.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 06.11.2022- 22:54