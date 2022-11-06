Trabzonspor - Konyaspor maçında tartışmalı pozisyon! Mame Diouf...

Süper Lig'de Trabzonspor, sahasında Konyaspor'u konuk etti. Mücadelenin 54. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Ceza sahasında içerisinde Konyaspor forması giyen Mame Diouf topu ağlara gönderdi. Hakem Zorbay Küçük uzun süre VAR ile görüştü ve gol kararını verdi. İşte o pozisyon...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 06.11.2022- 21:29 Güncelleme Tarihi: 06.11.2022- 21:47