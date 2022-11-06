Trabzonspor Konyaspor sınavında! İşte Abdullah Avcı'nın muhtemel 11'i
Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor sahasında Konyaspor'u konuk edecek. İşte Abdullah Avcı'nın Konyaspor maçı muhtemel ilk 11'i...
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 06.11.2022- 06:40
6 OYUNCU YOK
Karadeniz temsilcisinde bugünkü Konyaspor maçı öncesinde 6 eksik bulunuyor. Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı ve Eren Elmalı sarı kart cezalısı. Serkan Asan, Dorukhan Toköz, Edin Visca ve Emrehan Gedikli'nin ise sakatlıkları devam deiyor. Bruno Peres sakatlığını atlattı ancak lisansı aktif olmadığı için sezonun ilk devresinde forma giyemiyor. Abdullah Avcı öğrencileriyle yaptığı görüşmede mutlak 3 puan almaları gerektiğini söyledi. Konyaspor'un sabırlı oynadığının altını çizen Avcı oyuncularından taktiğe sadık kalmalarını istedi.
İŞTE TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Bartra, Hugo, Denswil, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Maxi
Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Hadziahmet, Michalak, Oğulcan, Endri, Bytqi, Muhammet