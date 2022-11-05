TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan oyuncularına çağrı! "Şampiyonluk..."

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, son oynanan ve 1-0 kazanılan Ferencvaros maçının ardından bu sezonki en iddialı açıklamasını yaptı. Şampiyonluk sözlerini ilk kez kullanan bordo mavili ekibin hocası, oyuncularına ise çağrıda bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 05.11.2022- 06:40