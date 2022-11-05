Son şampiyon Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı, geçen yıl 'şampiyonluk' söylemini fazla kullanmamıştı.
TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan oyuncularına çağrı! "Şampiyonluk..."
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, son oynanan ve 1-0 kazanılan Ferencvaros maçının ardından bu sezonki en iddialı açıklamasını yaptı. Şampiyonluk sözlerini ilk kez kullanan bordo mavili ekibin hocası, oyuncularına ise çağrıda bulundu. İşte o sözler...
Ancak tecrübeli teknik adam son oynanan ve 1-0 kazanılan Ferencvaros maçının ardından bu sezonki en iddialı açıklamasını yaptı.
Bordo-mavili çalıştırıcı, "Sezon sonu için ikinci şampiyonluğuma ulaşmak istiyoruz."