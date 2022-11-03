Trabzonspor Ferencvaros maçı sonrası Abdullah Avcı: Taraftar bizi bırakmasın
Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Abdullah Avcı konuştu. Avcı, " İlk yarıdan büyük keyif aldık maçtan. İkinci yarıda daha dengeli bir oyun oynandı. Daha farklı olabilirdi. Lideri yenebilen tek takımız. Kısmet böyle oldu bu sefer. Takımımı tebrik ediyorum. Başakşehir, Sivasspor ve Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum." dedi
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 03.11.2022- 23:19 Güncelleme Tarihi: 03.11.2022- 23:30
İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:
İlk yarıdan büyük keyif aldık maçtan. İkinci yarıda daha dengeli bir oyun oynandı. Daha farklı olabilirdi. Lideri yenebilen tek takımız. Kısmet böyle oldu bu sefer. Takımımı tebrik ediyorum. Başakşehir, Sivasspor ve Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum.
Taraftar bizi bırakmasın, pazar gününden itibaren onları burada full şekilde bekliyorum. Geçen sene nasıl onlarla birlikte oynadıysak, 2. şampiyonluk yoluna çıkarken de onları bekliyoruz.
9 puanla gruptan çıkamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Oyunu değerlendirecek olursak; ilk yarı itibarıyla en iştahlı, görkemli, oyun planına sadık kalan, pozisyon zenginliği, rakibe baskı, pozisyon vermeme, kaybettiği yerde bir daha alma.