Trabzonspor Ferencvaros maçı sonrası Abdullah Avcı: Taraftar bizi bırakmasın

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Abdullah Avcı konuştu. Avcı, " İlk yarıdan büyük keyif aldık maçtan. İkinci yarıda daha dengeli bir oyun oynandı. Daha farklı olabilirdi. Lideri yenebilen tek takımız. Kısmet böyle oldu bu sefer. Takımımı tebrik ediyorum. Başakşehir, Sivasspor ve Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum." dedi

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 03.11.2022- 23:19 Güncelleme Tarihi: 03.11.2022- 23:30