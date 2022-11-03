Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Trabzonspor gruptaki son maçında Ferencvaros'u Bakasetas'ın şık golüyle 1-0 mağlup etti. Bordo-mavililer bu galibiyete rağmen, Monaco'nun Kızılyıldız'ı mağlup etmesinin ardından Avrupa defterine Konferans Ligi'nde devam edecek.

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi 'nde temsil eden Trabzonspor Ferencvaros'u 1-0 mağlup etti.Bordo-mavililerin golünü Bakasetas kaydetti.Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 9 yaptı.Gruptaki bir diğer maçta ise Monaco ise Kızılyıldız'ı 3-1 mağlup etti.Grupta bu sonuçların ardından Trabzonspor Avrupa serüvenine Konferans Ligi 'nde devam edecek.

Taraftar fazla ilgi göstermedi

Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada stat tribünlerinde geniş boşluklar yer aldı.

Yaklaşık 150 kişilik Macaristan temsilcisinin taraftar grubu da tribünde takımlarını destekledi.



KASAPOĞLU'DAN AVCI'YA PLAKET!



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasaploğlu, Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile oynayacağı maç öncesi Teknik Direktör Abdullah Avcı'yı plaket verdi.



UEFA Avrupa Ligi H Grubu son maçında Trabzonspor ile Ferencvaros maçını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da izledi. Kasapoğlu, Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile birlikte Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya plaket takdim etti.





gr