UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. maçında temsilcimiz Trabzonspor, sahasında Ferencvaros'u konuk etti. Karşılaşmanın başlama düdüğü öncesinde Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bordo-mavili ekip ile 100. maçına çıkan teknik direktör Abdullah Avcı’ya gümüş krampon hediye etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Trabzonspor'da 100'üncü maçına çıkan teknik direktör Abdullah Avcı'ya gümüş krampon hediye etti.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H grubundaki son maçında Macaristan ekibi Ferencvaros'u konuk etti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki karşılaşma öncesi Trabzonspor kariyerindeki 100'üncü maçına çıkan teknik direktör Abdullah Avcı'ya gümüş krampon hediye etti. Bakan Kasapoğlu ardından Avcı ve başkan Ahmet Ağaoğlu ile birlikte poz verdi.

