Edin Visca sakatlandıktan sonra sağ kanatta sıkıntı yaşayan Trabzonspor , bu bölgede şu ana kadar 4 isim kullandı. Djaniny, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ve Umut Bozok beklenen katkıyı gösteremezken, Visca döndükten sonra da bu bölgeye alternatif oyuncu alınması planlanıyor. Bordo-Mavililer'in kadrosunda her iki kenarda oynayabilen yerli oyuncu bulunmuyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, Efecan Karaca ismine sıcak bakıyor. Daha önce 2 kez Fırtına'nın gündemine gelen hatta birinde transferi son anda gerçekleşmeyen tecrübeli futbolcu konusunda yeniden nabız yoklanacak. Maliyetinin uygun olması durumunda Alanyaspor 'un kaptanı için ocak ayında teklif yapılması bekleniyor.

2025'E KADAR KONTRATI VAR

Fanatik'in haberine göre esas bölgesi sağ kanat olan ancak sol kenarda da görev yapan 32 yaşındaki Efecan, bu sezon çıktığı 7 lig maçında 3 asist yaptı. Geçtiğimiz yıl ise ligde ve kupada toplam 39 resmi maça çıktı. 6 kez rakip fileleri havalandırırken, tam 15 asiste imza attı. Efecan'ın Alanyaspor'la 2025'e kadar kontratı bulunuyor.

BEK İÇİN İLK ADAY ONUR BULUT

Trabzonspor'da alternatifsiz bölgelerden biri de sağ vesol bek... Teknik direktör Abdullah Avcı, ligde ve Avrupa'da sürekli Larsen-Eren ikilisini oynatmak zorunda kalırken, olası bir sakatlık veya ceza durumunda sıkıntı yaşanmaması adına bek mevkisine takviye gerçekleştirilecek. Gündemdeki ilk aday; Onur Bulut. Kayserispor'un başarlı sağ beki, geçen sezon sergilediği performansla A Milli Takım havuzuna girerken, bu sezon da kaldığı yerden devam ediyor. 28 yaşındaki gurbetçi futbolcunun sözleşmesi haziran ayında biteceği için bonservis maliyetinin yüksek olması beklenmiyor.