Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak olan Trabzonspor İstanbul'a gitti. Bordo-mavili kafilede 23 futbolcu yer aldı. Tedavileri devam eden Dorukhan Toköz, Edin Visca, Serkan Asan ve Peres'in yanı sıra Djaniny de maç kadrosunda yer almadı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor İstanbul'a gitti.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Türk Hava Yollarına (THY) ait özel uçak ile saat 16.00 sıralarında İstanbul'a gitti. Bordo-mavili kafilede 23 futbolcu yer aldı. Tedavileri devam eden Dorukhan Toköz, Edin Visca, Serkan Asan ve Peres'in yanı sıra Djaniny de maç kadrosunda yer almadı.

Trabzonspor, Beşiktaş maçı için İstanbul deplasmanına Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Hakan Aydın, Jens Stryger Larsen, Vitor Hugo, Stefano Denswil, Hüseyin Türkmen, Marc Bartra, Eren Elmalı, Emmanouil Siopis, Doğucan Haspolat, Marek Hamsik, Gbamin, Enis Bardhi, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Montassir Lahtimi, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Umut Bozok, Gomez ve Naci Ünüvar isimleri ile gitti.