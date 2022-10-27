Süper Lig'de BAY geçeceği haftaya Sivasspor'u yenerek giren Trabzonspor, bu gece UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. maçında Kızılyıldız karşısına çıkıyor. Son Avrupa karşılaşmasında Monaco'yu 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek tarih yazan ve grupta ikinci sıraya yükselen Fırtına, bugün de galip gelmek istiyor. Fotomaç'ın haberine göre, biz kananırsak ve Ferencvaros, Monaco'yu yenerse gruptan çıkmayı garantiliyoruz

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Hamsik, Gbamin, Djaniny, Bakasetas, Trezeguet, Umut

Kızılyıdız: Borjan, Srnic, Erakovic, Milunovic, Dragovic, Rodic, Krsticic, Sanogo, Katai, Pesic, Bukari



KAZANMA VAKTI

H Grubu 5. maçında Kızılyıldız'a konuk olacak Trabzonspor, Avrupa'da bin 161 gün sonra deplasmanda kazanmayı hedefliyor. En son dış saha galibiyetini Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan'ın AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019'da 3-1'lik sonuçla elde eden Karadeniz devi, ardından çıktığı 8 maçta 7 yenilgi, 1 beraberlik aldı. Bordo- mavililer bugün şeytanın bacağını kırmak istiyor.



AVCI İLE İLK PEŞİNDE

Abdullah Avcı, Avrupa'da dış saha özlemini bitirmek istiyor. Başarılı hoca ile bordo-mavililer deplasmanda çıktığı 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.



MAXİ GOMEZ CEZALI

Kırmızı kart cezalısı Gomez ile Naci Ünüvar'ın yanı sıra tedavileri süren Visca, Dorukhan ve Serkan kadroda yer almadı. Bordomavililerde sakatlıktan çıkan Abdülkadir Ömür ve Djaniny ise Belgrad kafilesine katıldı.



SAHNE UMUT BOZOK'UN

Teknik direktör Abdullah Avcı, bugün kadroda değişiklikler yapacak. Monaco'daki maçta kırmızı kart gören Maxi Gomez'in yerine Umut Bozok 11'de olacak.



NACİ SON ANDA ÇIKARILDI

Naci Ünüvar, soğuk algınlığı geçirdiği için Kızılyıldız kadrosundan çıkarıldı. Son idmana katılan 19 yaşındaki sol kanat, kendisini iyi hissetmediği için dinlenecek.



SAĞ KANAT BELİRSİZ

Abdullah Avcı, Kızılyıldız maçında sağ kanatta oynatacağı ismi netleştirmedi. Sakatlıktan çıkan ve idmanda 4 golle şov yapan Djaniny ile Bardhi arasında kalan başarılı hocanın, Trezeguet'yi sağa çekip solda Bardhi'yi oynatma ihtimali de var.



PRİMLER DAĞITILDI

Süper Lig'i geçtiğimiz sezon zirvede tamamlayan Trabzonspor'da şampiyonluk primleri dağıtıldı. Paralar, teknik heyet, futbolcu ve personelin hesaplarına yatırıldı.



146. AVRUPA KARŞILAŞMASI

Fırtına, Avrupa kupalarındaki 146. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 145 maçta 52 galibiyet, 37 beraberlik ve 56 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 187 kez havalandıran Karadeniz devi, kalesinde ise 201 gol gördü.



22 KİŞİLİK KADRO

Fırtına'nın kadrosu: Uğurcan, Muhammet Taha, Hakan, Larsen, Hugo, Denswil, Hüseyin, Bartra, Eren, Siopis, Gbamin, Doğucan, Hamsik, Bardhi, Abdülkadir, Bakasetas, Lahtimi, Y. Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Djaniny, Umut.



EN FARKLI GALİBİYET

Karadeniz devi, Avrupa'da en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı. Fırtına, 2007-08 sezonunda İntertoto'da rakibini 6-0 mağlup etti.



ZİRVE MANDIRALI'NIN!

Trabzonspor'un Avrupa'da tarihinde en fazla gol atan oyuncusu Hami Mandıralı. Fırtına'nın unutulmaz forveti, Avrupa'da toplam 23 kez fileleri havalandırdı.