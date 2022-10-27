Trabzonspor, UEFA Avupa Ligi 5. maçında Kızılyıldız ile kozlarını paylaşıyor. Son olarak Monaco'yu 4 golle geçen ve Avrupa'da özgüven tazeleyen Trabzonspor, Kızılyıldız'ı da geçmek ve avantaj elde etmek istiyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Trabzonspor, Kızılyıldız'ın konuğu oluyor. Abdullah Avcı yönetiminde çıkış yapan Trabzonspor, rakibini yenip deplasmandan 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

KIZILYILDIZ - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ:

Kızılyıldız: Borjan, Erakovic, Dragovic, Milunovic, Rodic, Kanga, Srnic, Bukari, Katai, Mitrovic, Pesic.

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Gbamin, Hamsik, Bardhi, Bakasetas, Trezeguet, Umut Bozok.

KIZILYILDIZ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kızılyıldız - Trabzonspor maçı 27 Ekim Perşembe günü saat 22:00'de başladı ve Exxen'den canlı yayınlanıyor.

LİGDEKİ MAÇLAR

Trabzonspor, iç sahada Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi, ardından Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Sahasında sadece Gaziantep FK'yı 3-2 yendiği karşılamada gol yiyen bordo-mavililer, Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalırken, Demir Grup Sivaspor'u ise 1-0 mağlup etti.

Bordo-mavililer, iç sahada 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak 5 maçta 11 puan elde etti.

AVRUPA KUPASI MAÇLARI

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off elemesinde sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile golsüz berabere kaldı. UEFA Avrupa Ligi'nde Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup eden Karadeniz ekibi, Fransa'nın Monaco takımını da 4-0 yenmeyi başardı.

Avrupa'da sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik alan bordo-mavililer 6 gol atarken 1 gol yedi.

DIŞ SAHADA 19 GOL

Trabzonspor, bu sezon evindeki maçlarda başarılı savunma performansı sergilerken, deplasmanda ise aynı başarıyı gösteremedi.

Evindeki lig maçlarında başarılı savunmasıyla dikkati çeken ve sadece 2 gol yiyen Karadeniz ekibi, dış sahada ise rakiplerinin 11 golüne engel olamadı.

Trabzonspor, Avrupa'daki 3 deplasman maçında da 8 gol yedi.

Bordo-mavili ekip, dış sahadaki 9 lig ve Avrupa karşılaşmasında kalesinde 19 gol gördü.

GEÇEN SEZON 6 GOL YEMİŞTİ

Trabzonspor, şampiyon olduğu geçen sezon ilk 5 iç saha maçında kalesinde daha fazla gol yemişti.

Bordo-mavililer, geçen sezon 5 maçta 6 gol yerken bu sezon kalesinde 4 gol daha az gördü.