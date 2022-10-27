UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Trabzonspor, Kızılyıldız'ın konuğu oluyor. Abdullah Avcı yönetiminde çıkış yapan Trabzonspor, rakibini yenip deplasmandan 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
KIZILYILDIZ - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ:
Kızılyıldız: Borjan, Erakovic, Dragovic, Milunovic, Rodic, Kanga, Srnic, Bukari, Katai, Mitrovic, Pesic.
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Gbamin, Hamsik, Bardhi, Bakasetas, Trezeguet, Umut Bozok.
KIZILYILDIZ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Kızılyıldız - Trabzonspor maçı 27 Ekim Perşembe günü saat 22:00'de başladı ve Exxen'den canlı yayınlanıyor.
LİGDEKİ MAÇLAR
Trabzonspor, iç sahada Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi, ardından Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Sahasında sadece Gaziantep FK'yı 3-2 yendiği karşılamada gol yiyen bordo-mavililer, Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalırken, Demir Grup Sivaspor'u ise 1-0 mağlup etti.
Bordo-mavililer, iç sahada 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak 5 maçta 11 puan elde etti.
AVRUPA KUPASI MAÇLARI
Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off elemesinde sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile golsüz berabere kaldı. UEFA Avrupa Ligi'nde Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup eden Karadeniz ekibi, Fransa'nın Monaco takımını da 4-0 yenmeyi başardı.
Avrupa'da sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik alan bordo-mavililer 6 gol atarken 1 gol yedi.
DIŞ SAHADA 19 GOL
Trabzonspor, bu sezon evindeki maçlarda başarılı savunma performansı sergilerken, deplasmanda ise aynı başarıyı gösteremedi.
Evindeki lig maçlarında başarılı savunmasıyla dikkati çeken ve sadece 2 gol yiyen Karadeniz ekibi, dış sahada ise rakiplerinin 11 golüne engel olamadı.
Trabzonspor, Avrupa'daki 3 deplasman maçında da 8 gol yedi.
Bordo-mavili ekip, dış sahadaki 9 lig ve Avrupa karşılaşmasında kalesinde 19 gol gördü.
GEÇEN SEZON 6 GOL YEMİŞTİ
Trabzonspor, şampiyon olduğu geçen sezon ilk 5 iç saha maçında kalesinde daha fazla gol yemişti.
Bordo-mavililer, geçen sezon 5 maçta 6 gol yerken bu sezon kalesinde 4 gol daha az gördü.