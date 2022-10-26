Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolculardan Marc Bartra, Kızılyıldız maçı öncesi açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

ABDULLAH AVCI: EN İYİSİNİ YAPACAK OYUNCULARA VE TAKIMA SAHİBİZ

"Kökü ve zor bir takıma karşı oynayacağız. Takım olarak UEFA'da üst sıradalar. Saygı duyduğumuz, güçlü bir rakip. Biz de Trabzonspor olarak, önemli bir futbol şehri, futbol kulübü ve tarihi başarısıyla köklü bir kulübüz. Taraftarlarımızı mutlu etmek için, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için en iyisini yapmaya çalışacağız. Rakibimiz, son 7 maçtır kullandığı taktiği değiştirdi. Kazanmak için oynayacaklar, iç sahada taraftarıyla beraber güçlü bir takım. Biz de deneyimli ve tecrübeli oyunculara sahibiz, bu baskıda bu ortamda en iyisini yapacak oyunculara ve takıma sahibiz."

"DEVRE ARASINDA HER ŞEYİ ANLATACAĞIM"

"Hiçbir maç kolay olmuyor, karşılaşma sırasında zor ve kolaylaşabiliyor. En iyi şekilde ülkemizi temsil etmek istiyoruz. Oynayacak tüm Türk takımlarımıza başarılar diliyorum. İnşallah geçen hafta gibi herkes galip gelir. Bu tür açıklamalar, her kulüp ve teknik adamlar tarafından yapılabiliyor. Kızılyıldız UEFA'da yukarıda bir takım, köklü bir ekip. Uluslararası alanda her takım kazanmak ister, yarın da Kızılyıldız'ın maça kazanmak için sahaya çıkacaklarını biliyorum.

Anlatacağım çok şey var, devre arası kampında bütün her şeyi anlatırım. Bence çok iyi yolda gidiyoruz, her kulvarda en tepedeyiz ve oynayan-oynamayan geçen seneden 19 oyuncu değişimi olmuş, bu sezon yine değişimler olmuş. Buna rağmen ligde 11 maçın 6'sında gol yememiş, Kasım ayı milli takım arasıyla beraber, antrenman tekrarlarımız olacak bunları şuan yapamıyoruz, hızlı bir şekilde tekrar yapıp en iyi noktaya geleceğimizi düşünüyorum. Bütün kulvarlarda en yere gitmek istiyoruz.

Rotasyon çok konuşuluyor ülkede, 7 günde 3 maç oynadık, seyahat yaptık en zor durumdan en iyi şekilde çıktık. En iyi kadromuzla çıkacağız, Maxi cezalı, Djaniny iyileşti. Hiçbir takım beraberlik için sahaya çıkmaz, herkes galibiyet için elinden geleni yapar. Yarın sahaya kazanmak için çıkacağız."

"Eskiden ülkemizde forma giyen Pesic'ten forma alacağım, oğlum koleksiyon yapıyor. Verirse oğlum için formasın alacağım."

İŞTE BARTRA'NIN AÇIKLAMALARI:

"Hocamız maç adına, bütün her şeyi söyledi. Bana bir şey bırakmadı, oyuncular olarak her şeyin farkındayız. Ne kadar önemli bir maç olduğunu biliyoruz. 3 puan işimizi kolaylaştıracak ama kolay olmayacak. Bunun ne kadar önemli bir karşılaşma olduğunu gayet iyi bilen oyuncularız. Benzema'nın parmak kırılması 2- 3 yıl önceydi. Madrid - Betis maçında düştüğünde elini yere koymuştu ve parmağını kırmıştı. Hiç öyle bir niyetim yoktu. Ballon D'or'u kazanmasından dolayı Benzema'yı tebrik ediyorum, geçen sezon harika işler yaptı, hakkettiğini düşünüyorum.