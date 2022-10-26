Trabzonspor kafilesi Sırbistan'a gitti!

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. maçında Trabzonspor deplasmanda Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer bu maç için Sırbistan'a gitti. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 26.10.2022- 15:18