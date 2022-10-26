Karadeniz devi, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. maçında yarın Kızılyıldız'a konuk olacak. Monaco'yu evinde 4-0 gibi net bir skorla mağlup ederek gruptaki iddiasını çok net bir şekilde ortaya koyan ve 6 puanla ikinci sırada yer alan Trabzonspor, üç puanla son sırada bulunan Sırp temsilcisi karşısında deplasmanda zaferle dönmek istiyor. Fotomaç'ın haberine göre bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı da oyuncularını bu zorlu maça özel olarak motive ediyor. Tüm planlarını 3 puan üzerine kuran başarılı hoca, yine galibiyet hedefi ile sahaya çıkacaklarını söylüyor.

3 PUAN BİZİM OLSUN

Avcı, zorlu deplasman öncesi oyuncularıyla bir toplantı yaptı. Süper Lig'deki son Sivas maçındaki galibiyet nedeniyle oyuncularına teşekkür eden bordo-mavili teknik adam, "Bazen kazanmak çok önemlidir ve bu zaman içerisinde anlaşılır. Kızılyıldız'ı da yenmemiz gerekiyor ve zaferle döneceğiz. Günün sonunda istediğimiz şeyleri yapmak tabii ki çok önemli ancak üç puanı almak daha da önemli. O yüzden bazen sadece kazanmak gerekir. Şimdi tekrar aynısını yapacağız. Monaco karşısında yazdığımız destanın aynısını tekrarlayalım" dedi.