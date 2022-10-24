Trabzonspor'un bileği bükülmüyor! İşte o istatistik...

Süper Lig'de son olarak Sivasspor ile karşı karşıya gelen ve sahadan beraberlikle ayrılan Trabzonspor, dikkat çeken bir istatistiğe imza attı. Bordo mavili ekip, ligdeki son 5 karşılaşmasında hiç yenilmedi. Öte yandan Trabzonspor, iç sahada mağlubiyet nedir unuttu.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Sivasspor'u ağırlayan Trabzonspor, rakibini 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 21'e yükselten bordo-mavililer, 3. sıraya yerleşti. Fırtına, ligdeki son 5 karşılaşmasında hiç yenilmedi. Bu maçlarda 3 galibiyet alırken 2 kez de berabere kaldı. Trabzonspor iç sahada mağlubiyet nedir unuttu. Karadeniz devi tam 30 maçtır sahasında kaybetmiyor.

Bordo-mavililer, Ekim 1988 ile Nisan 1991 tarihleri arasında 43 maç yenilmemişti. Fırtına, bu dönemden sonra en uzun serisini yakaladı. İç sahada kaybetmemek bordo-mavili futbolcular için ayrı bir motivasyon kaynağı oluyor.

ARA YOK

Evinde Sivasspor'u deviren Trabzonspor ara vermeden Kızılyıldız maçının hazırlıklarına başladı. Abdullah Avcı öğrencilerine doğru ve yanlış yaptıkları noktaları anlattı. Tecrübeli teknik adam takımından maça tam konsantrasyon istedi. Fırtına, UEFA Avrupa Ligi H grubunda perşembe akşamı Kızılyıldız ile deplasmanda karşılaşacak. Bu müsabaka öncesi temsilcimizin 6 puanı bulunuyor.